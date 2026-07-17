В подмосковных Бронницах ликвидировали открытое горение в промзоне

Фото: MAX/"ГКУ МО "Мособлпожспас"

Открытое горение в промзоне в подмосковных Бронницах, где пожар охватил два бензовоза и автомобили, ликвидировано. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

В пресс-службе подмосковной прокуратуры, в свою очередь, заявили, что надзорное ведомство организовало проверку в связи с ЧП. Прокуроры контролируют выяснение причин пожара.

"Точные выводы будут сделаны по результатам осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы", – говорится в сообщении.

Информация о пожаре в Производственном проезде поступила утром 17 июля. В результате воспламенения двух бензовозов и двух "Газелей" произошел разлив топлива. Вместе с тем пожар повредил несколько автомобилей.

Спустя некоторое время возгорание было локализовано на площади 3 100 квадратных метров. Пожарные не допустили распространения огня на административное здание.

Для полной ликвидации возгорания привлекли порядка 60 пожарных, а также 20 единиц техники. Однако ситуация осложнялась сильным задымлением.