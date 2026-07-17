Госслужащие РФ должны будут перейти в отечественные мессенджеры к 2030 году

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Правительство РФ утвердило стратегическое направление в области цифровой трансформации госуправления, которое предполагает полный переход работников органов власти на российские коммуникационные сервисы. Это следует из документа, размещенного на портале опубликования нормативно-правовых актов.

Согласно тексту документа, к 2030 году доля госслужащих, использующих отечественные коммуникационные сервисы, должна достичь 100%. Аналогичное требование содержалось в предыдущей редакции документа, принятой в 2024 году.

Помимо перехода на российские сервисы, стратегия предусматривает создание и внедрение многофункционального сервиса обмена информацией. Он должен повысить доступность услуг в различных сферах, обеспечить конфиденциальность передаваемых и получаемых данных, а также создать комфортную и безопасную среду при использовании информационных технологий.

Реализовывать стратегическое направление должны специалисты Минцифры РФ вместе с другими органами власти и внебюджетными структурами.

Ранее правительство РФ организовало обучение для федеральных чиновников по использованию в своей работе инструментов на базе искусственного интеллекта (ИИ). Всего курс включает в себя шесть программ. При успешном прохождении обучения чиновники получают удостоверение о повышении квалификации.

В Минтруде РФ рассказали, что в текущем году власти организовали централизованное обучение более 450 федеральных госслужащих по темам ИИ. Обучение проводится в очном формате с применением дистанционных технологий (онлайн-вебинары) и предоставлением материалов для самостоятельного изучения.

