17 июля, 11:32Происшествия
Короткое замыкание могло стать причиной пожара в промзоне в подмосковных Бронницах
Фото: МАХ/"ГКУ МО "Мособлпожспас"
Короткое замыкание рассматривается в качестве предварительной причины возгорания нескольких автомобилей и пожара в промзоне в подмосковных Бронницах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
"Предварительной причиной пожара является короткое замыкание. Рассматриваются и другие версии", – рассказал собеседник агентства.
По предварительным данным, огонь вспыхнул на одном из автомобилей, после чего перекинулся на соседние машины. Пострадавших в результате происшествия нет.
Информация о пожаре в Производственном проезде поступила утром 17 июля. В результате воспламенения двух бензовозов и двух "Газелей" произошел разлив топлива. Вместе с тем огонь повредил несколько автомобилей.
Спустя некоторое время возгорание было локализовано на площади 3 100 квадратных метров, а позже открытое горение ликвидировали. Пожарным удалось не допустить распространения огня на административное здание.
В подмосковной прокуратуре заявили, что надзорное ведомство организовало проверку в связи с ЧП. Сотрудники прокуратуры контролируют выяснение причин пожара.
Крупный пожар произошел в промышленной зоне подмосковных Бронниц