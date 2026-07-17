Короткое замыкание могло стать причиной пожара в промзоне в подмосковных Бронницах

Фото: МАХ/"ГКУ МО "Мособлпожспас"

Короткое замыкание рассматривается в качестве предварительной причины возгорания нескольких автомобилей и пожара в промзоне в подмосковных Бронницах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

"Предварительной причиной пожара является короткое замыкание. Рассматриваются и другие версии", – рассказал собеседник агентства.

По предварительным данным, огонь вспыхнул на одном из автомобилей, после чего перекинулся на соседние машины. Пострадавших в результате происшествия нет.

Информация о пожаре в Производственном проезде поступила утром 17 июля. В результате воспламенения двух бензовозов и двух "Газелей" произошел разлив топлива. Вместе с тем огонь повредил несколько автомобилей.

Спустя некоторое время возгорание было локализовано на площади 3 100 квадратных метров, а позже открытое горение ликвидировали. Пожарным удалось не допустить распространения огня на административное здание.

В подмосковной прокуратуре заявили, что надзорное ведомство организовало проверку в связи с ЧП. Сотрудники прокуратуры контролируют выяснение причин пожара.