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17 июля, 08:46

Происшествия

В Бронницах произошел пожар в промзоне на площади 5 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "Агентство Москва"

Пожар произошел в промзоне в подмосковных Бронницах, распространившись на площади в 5 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Огонь вспыхнул на открытой территории в промышленной зоне по адресу Бронницы, Производственный проезд. Уточняется, что возгорание повредило несколько автомобилей.

"К тушению привлечено порядка 60 человек и 20 единиц техники", – добавили в ведомстве.

Ранее пожар произошел в заброшенном здании рядом с деловым центром "Москва-Сити". Огонь вспыхнул на объекте, расположенном на 1-м Красногвардейском проезде, дом 20А. По словам очевидцев, в небо поднялся густой дым, который был виден из разных частей района. О пострадавших не сообщалось.

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