17 июля, 08:24Транспорт
В аэропорту Внуково сняли ограничения
Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
В аэропорту Внуково сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Ограничительные меры, действующие ранее, были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Авиагавань некоторое время принимала и отправляла рейсы по согласованию с соответствующими органами.
Пассажиров предупреждали, что в связи с ограничениями возможны изменения в расписании рейсов.
Кроме того, ограничения вводились и в столичном аэропорту Домодедово. Спустя время аэропорт вернулся к штатной работе.