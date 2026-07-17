В аэропорту Внуково сняли ограничения

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

В аэропорту Внуково сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Ограничительные меры, действующие ранее, были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Авиагавань некоторое время принимала и отправляла рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Пассажиров предупреждали, что в связи с ограничениями возможны изменения в расписании рейсов.

Кроме того, ограничения вводились и в столичном аэропорту Домодедово. Спустя время аэропорт вернулся к штатной работе.