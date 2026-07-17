17 июля, 06:31Транспорт
Ограничения в аэропорту Домодедово сняты
Фото: depositphotos/Chalabala
Столичный аэропорт Домодедово вернулся к штатной работе. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
В ведомстве добавили, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов полностью сняты.
Ранее они вводились для обеспечения безопасности полетов.
При это ограничения сохраняются в аэропорту Внуково. В связи с этим возможны изменения в расписании рейсов. Актуальная информация о вылетах публикуется на онлайн-табло аэропорта.