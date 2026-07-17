Ограничения в аэропорту Домодедово сняты

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Столичный аэропорт Домодедово вернулся к штатной работе. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве добавили, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов полностью сняты.

Ранее они вводились для обеспечения безопасности полетов.

При это ограничения сохраняются в аэропорту Внуково. В связи с этим возможны изменения в расписании рейсов. Актуальная информация о вылетах публикуется на онлайн-табло аэропорта.