Система распознавания по радужке глаза заработала в аэропорту Махачкалы

Фото: телеграм-канал "Ростех"

В аэропорту Махачкалы начала работать система распознавания по радужке глаза – первый биометрический комплекс "Взор". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Ростеха.

Систему внедрила российская компания "Азимут". Теперь доступ сотрудников в служебные помещения осуществляется по взгляду.

По данным госкорпорации,"Взор" способен фиксировать взгляд в движении – с расстояния до 1,5 метра. При этом точность распознавания не снижается из-за очков или контактных линз, а сам процесс занимает доли секунды. Пропускная способность системы – до 40 человек в минуту.

Технология исключает подделку и сопоставима с ДНК-анализом. При сканировании радужка глаза переводится в бинарный биометрический код, по которому невозможно восстановить рисунок глаза.

Кроме того, в аэропорту установили комплекс "Киоск". Он автоматически записывает шаблоны голоса, отпечатков пальцев, лица и радужной оболочки глаза.

Ранее в столичном аэропорту Шереметьево стартовал эксперимент по посадке в самолет по биометрии. Чтобы попасть на борт, пассажирам достаточно пройти через специальные турникеты с автоматическим распознаванием по лицу.

Использование биометрии является добровольным, стандартная процедура проверки документов при этом сохраняется.