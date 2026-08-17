Уровень безработицы в России в июне составил 2,2%

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На рынке труда в России сохраняется стабильная ситуация: уровень безработицы в июне составил 2,2% рабочей силы. Рост реальных доходов граждан во втором квартале продолжился, сообщается в канале правительства РФ в мессенджере MAX.

Зампред правительства Александр Новак провел совещание по текущей ситуации в экономике. Его участники рассмотрели макроэкономические данные за июнь и первое полугодие 2026 года.

По информации Минэкономразвития, за полгода российская экономика выросла на 0,6%, что говорит о возвращении на траекторию роста. Также потребительский спрос – розничная торговля, платные услуги населению и общественное питание – по итогам прошедших шести месяцев увеличился на 4,8%.

Новак поручил продолжить наблюдать за ключевыми макроэкономическими индикаторами, контролировать вопросы координации программ развития отрасли сельского хозяйства и топливно-энергетического комплекса для сохранения динамики развития экономики.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников подтвердил возвращение экономики РФ к росту. По его словам, совместная работа кабмина и Центробанка позволяет минимизировать последствия для экономики и нормализовывать денежно-кредитную политику. При этом во втором квартале источником увеличения ВВП стал не только бюджетный импульс, но и потребительский спрос.