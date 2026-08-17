Marvel Studios представила актеров новых "Людей Икс"

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Marvel Studios на фестивале D23 в Анахайме раскрыла первых участников актерского состава нового фильма о Людях Икс, который войдет в кинематографическую вселенную Marvel, сообщает газета "Известия".

Актриса Сэди Синк, известная по роли Макс Мэйфилд в сериале "Очень странные дела", исполнит роль Джин Грей. В этом образе она уже появлялась в фильме "Человек-паук: Новый день".

Кит Коннор, снимавшийся в таких картинках, как "Темные начала" и "Первому игроку приготовиться", сыграет Скотта Саммерса, известного как Циклоп.

Кристофер Эбботт, известный по роли в фильме "Бедные-несчастные", предстанет в образе профессора Чарльза Ксавье. Самара Уивинг, снимавшаяся в "Я иду искать" и "Вавилон", исполнит роль Эммы Фрост, а Майя Бойд – героиню Шторм. Персонажа Шельму, известную как Роуг, сыграет Инда Наварретт, которая до этого снималась в "Обсессии" и "Супермен и Лоис".

К команде присоединился и Адам Драйвер, известный по ролям во франшизе "Звездные войны" и картине "Дом Gucci". В видеообращении артист объявил, что сыграет Натаниэля Милбери – это один из псевдонимов генетика и противника мутантов Мистера Синистера.

"Думаю, мы наконец нашли идеальный фильм в идеальный момент с персонажами, которые мне очень близки", – заявил актер.

Драйвер добавил, что на протяжении нескольких лет обсуждал с президентом Marvel Studios Кевином Файги возможность присоединиться к киновселенной. На презентации он не присутствовал лично и обратился к зрителям со съемочной площадки студии Pinewood в Великобритании.

Файги уточнил, что объявленные артисты составляют только часть будущего ансамбля. По его словам, большинство исполнителей впервые встретились друг с другом за кулисами непосредственно перед презентацией.

Новый фильм станет первым самостоятельным проектом Marvel Studios о команде мутантов после приобретения Disney компании 21st Century Fox в 2019 году.

До этого персонажи франшизы появлялись в картинах "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия", "Марвелы" и "Дэдпул и Росомаха". Актеры из предыдущей серии фильмов также вернутся к своим ролям в ленте "Мстители: Судный день".

Ранее сообщалось, что фильм "Человек-паук: Новый день" превысил отметку в 2 миллиарда долларов по мировым кассовым сборам. Результат был достигнут всего за три уикенда после старта проката. При этом в СМИ отмечают, что лента может оказаться первым фильмом в истории, который соберет 3 миллиарда долларов в мировом прокате.

