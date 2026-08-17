Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 августа, 14:14

Культура

Marvel Studios представила актеров новых "Людей Икс"

Фото: ТАСС/Zuma

Marvel Studios на фестивале D23 в Анахайме раскрыла первых участников актерского состава нового фильма о Людях Икс, который войдет в кинематографическую вселенную Marvel, сообщает газета "Известия".

Актриса Сэди Синк, известная по роли Макс Мэйфилд в сериале "Очень странные дела", исполнит роль Джин Грей. В этом образе она уже появлялась в фильме "Человек-паук: Новый день".

Кит Коннор, снимавшийся в таких картинках, как "Темные начала" и "Первому игроку приготовиться", сыграет Скотта Саммерса, известного как Циклоп.

Кристофер Эбботт, известный по роли в фильме "Бедные-несчастные", предстанет в образе профессора Чарльза Ксавье. Самара Уивинг, снимавшаяся в "Я иду искать" и "Вавилон", исполнит роль Эммы Фрост, а Майя Бойд – героиню Шторм. Персонажа Шельму, известную как Роуг, сыграет Инда Наварретт, которая до этого снималась в "Обсессии" и "Супермен и Лоис".

К команде присоединился и Адам Драйвер, известный по ролям во франшизе "Звездные войны" и картине "Дом Gucci". В видеообращении артист объявил, что сыграет Натаниэля Милбери – это один из псевдонимов генетика и противника мутантов Мистера Синистера.

"Думаю, мы наконец нашли идеальный фильм в идеальный момент с персонажами, которые мне очень близки", – заявил актер.

Драйвер добавил, что на протяжении нескольких лет обсуждал с президентом Marvel Studios Кевином Файги возможность присоединиться к киновселенной. На презентации он не присутствовал лично и обратился к зрителям со съемочной площадки студии Pinewood в Великобритании.

Файги уточнил, что объявленные артисты составляют только часть будущего ансамбля. По его словам, большинство исполнителей впервые встретились друг с другом за кулисами непосредственно перед презентацией.

Новый фильм станет первым самостоятельным проектом Marvel Studios о команде мутантов после приобретения Disney компании 21st Century Fox в 2019 году.

До этого персонажи франшизы появлялись в картинах "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия", "Марвелы" и "Дэдпул и Росомаха". Актеры из предыдущей серии фильмов также вернутся к своим ролям в ленте "Мстители: Судный день".

Ранее сообщалось, что фильм "Человек-паук: Новый день" превысил отметку в 2 миллиарда долларов по мировым кассовым сборам. Результат был достигнут всего за три уикенда после старта проката. При этом в СМИ отмечают, что лента может оказаться первым фильмом в истории, который соберет 3 миллиарда долларов в мировом прокате.

Читайте также


культуракино

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

Где в России чаще всего теряются дети и как их защитить?

Дети теряются в общественных местах (транспорт, торговые центры, кинотеатры, парки)

Читать
закрыть

Как проголосовать дистанционно?

Голосовать онлайн можно без предварительной регистрации на выборы

Система ДЭГ прошла все публичные тестирования, выдержала нагрузки и попытки взлома

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика