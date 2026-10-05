Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 октября, 17:16

Общество
Главная / Новости /

Путин: родительская любовь не в "целовании во все места", а в воспитании

Родительская любовь не в "целовании во все места", а в воспитании – Путин

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Родительская любовь заключается не только в проявлении нежности к ребенку, но и в его воспитании и формировании личности. Об этом заявил Владимир Путин в День учителя.

Глава государства напомнил слова классиков отечественной педагогики о том, что неспособных и злых детей не бывает. Он указал, что причиной проблем может стать недостаток родительской любви.

"Но что такое родительская любовь, кроме целования всех частей тела?" – задался вопросом российский лидер, тут же пояснив, что она "должна привести к формированию личности человека".

Президент добавил, что задача специалистов заключается в том, чтобы помочь мамам и папам осознать ответственность за ребенка, делая это аккуратно и бережно. Президент отметил, что формирование личности будущего взрослого и успешного человека закладывается прежде всего в семье и об этом просто необходимо сказать.

Ранее Путин также подчеркивал, что качественное образование должно быть доступно каждому российскому ребенку вне зависимости от того, где он живет. Он назвал просветительские проекты в небольших населенных пунктах частью общей работы по развитию отечественной школы и отметил, что только совместными усилиями государства и бизнеса эту задачу можно решить.

Читайте также


властьобщество

Почему россияне скупают лекарства с железом?

Граждане уверены: увеличение гемоглобина даст возможность быть более выносливым

Однако эксперты уточняют: дефицит железа выявляется по результатам анализов крови

Читать
закрыть

Новые подробности убийства бизнесвумен и ее дочери в Москве

Преступление мог совершить сожитель 53-летней женщины, который при этом расчленил своих жертв

Читать
закрыть

В России предложили объединить майские праздники за счет других

Разрыв между 1 и 9 мая часто мешает спланировать отдых

Однако в Госдуме уверены: идея является избыточной

Читать
закрыть

Эксперты развеяли слухи о чуме в Иркутской области

В целях профилактики местные власти усилили меры противоэпидемиологической безопасности

В Роспотребнадзоре уверены: эпидобстановка в регионе находится в норме

Читать
закрыть

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика