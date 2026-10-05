Путин: родительская любовь не в "целовании во все места", а в воспитании

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Родительская любовь заключается не только в проявлении нежности к ребенку, но и в его воспитании и формировании личности. Об этом заявил Владимир Путин в День учителя.

Глава государства напомнил слова классиков отечественной педагогики о том, что неспособных и злых детей не бывает. Он указал, что причиной проблем может стать недостаток родительской любви.

"Но что такое родительская любовь, кроме целования всех частей тела?" – задался вопросом российский лидер, тут же пояснив, что она "должна привести к формированию личности человека".

Президент добавил, что задача специалистов заключается в том, чтобы помочь мамам и папам осознать ответственность за ребенка, делая это аккуратно и бережно. Президент отметил, что формирование личности будущего взрослого и успешного человека закладывается прежде всего в семье и об этом просто необходимо сказать.

Ранее Путин также подчеркивал, что качественное образование должно быть доступно каждому российскому ребенку вне зависимости от того, где он живет. Он назвал просветительские проекты в небольших населенных пунктах частью общей работы по развитию отечественной школы и отметил, что только совместными усилиями государства и бизнеса эту задачу можно решить.