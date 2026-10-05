Брат принцессы Дианы заявил, что Трамп хотел жениться на ней

Фото: ТАСС/AP/Herman Knippertz

Президент США Дональд Трамп предлагал принцессе Диане выйти за него замуж после ее развода с принцем Чарльзом. Об этом рассказал брат покойной принцессы граф Чарльз Спенсер в мемуарах.

По словам Спенсера, Диана спрашивала его, подошла бы она на роль первой леди Америки.

При этом Трамп присылал принцессе роскошные букеты в ее апартаменты в Кенсингтонском дворце и сделал крупное пожертвование в благотворительный фонд, попечителем которого она была. В ответ Диана отправила ему рукописную записку, после которой вновь получила от будущего американского лидера цветы.

В свою очередь, корреспондент BBC Селина Скотт, которую цитирует Mirror, отметила, что Трамп воспринимал Диану как идеальную трофейную жену. По ее словам, он признавался, что всегда думал, будто у него есть шанс на роман с ней.

Однако по мере того "как розы и орхидеи заполняли ее квартиру", Диана все больше переживала и чувствовала, что Трамп ее преследует, отметила Скотт.

Ранее Чарльз Спенсер принес публичные извинения британскому журналисту Пирсу Моргану за порочащие репутацию неточности в мемуарах о принцессе Диане. Согласно им, бывший редактор таблоида стоял за публикацией непристойных фотографий принцессы в середине 1990-х годов. При этом сам Морган собирался подать на брата принцессы в суд, утверждая, что книга содержит сфабрикованные неточности.