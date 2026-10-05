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05 октября, 17:52

Культура

Сергей Безруков снялся в дебютном клипе Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра

Фото: vk.ru/igor_butman

Народный артист РФ Сергей Безруков появился в первом музыкальном клипе Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу музыканта.

Для ролика актер записал фрагменты из "Слова о полку Игореве", которые зачитал в Третьяковской галерее. Музыкальной основой стала инструментальная композиция "Русь" Николая Левиновского, созданная на темы оперы "Князь Игорь" и Симфонии № 2 ("Богатырской") Александра Бородина.

В клипе картины Виктора Васнецова представлены в необычном формате – знаменитые полотна словно оживают, а музыканты Московского джазового оркестра исполняют композицию в залах Русского музея.

Бутман рассказал, что при создании первого клипа хотел вместе с оркестром сделать работу, которая удивила бы слушателей. По его словам, композиция сочетает эпическую широту, былинную мощь, лирическое настроение и ощущение свободы. Музыкант охарактеризовал ее как джазовую сюиту с протяженными темами, ритмом, напоминающим движение войска, и неожиданными музыкальными паузами, похожими на пение "Баяна".

Ранее Безруков рассказал об особенностях молодых актеров и студентов театральных вузов. По его словам, современные студенты быстрее распознают фальшь, не склонны безоговорочно принимать авторитет и привыкли проверять полученную информацию. При этом артист отметил, что для успешной работы в театре им важно развивать терпение и профессиональную дисциплину, поскольку одного таланта для долгой карьеры недостаточно.

Оркестр Игоря Бутмана сыграет в джаз-клубе 9 октября в Москве

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