20 ноября, 17:29Происшествия
Вейп задымился на борту самолета Петербург – Тюмень
Фото: depositphotos/nitinut380
Вейп задымился в салоне самолета Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind во время руления в петербургском аэропорту Пулково. Из-за этого лайнер пришлось вернуть на стоянку, сообщает портал 78.ru со ссылкой на авиакомпанию.
Как уточнил перевозчик, у одного из пассажиров сильно нагрелась электронная сигарета, когда самолет еще не поднялся в воздух. После этого устройство задымилось, однако экипаж быстро устранил проблему. Сам вейп убрали с борта.
После инцидента воздушное судно вылетело в Тюмень. Задержка составила около 15 минут. Причины случившегося выясняются.
Ранее вылетевший из Сургута в Ташкент самолет вернулся на стоянку после того, как один из пассажиров закурил электронную сигарету во время руления. Нарушителем оказался 18-летний мужчина. В отношении него составили два административных протокола.
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