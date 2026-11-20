Фото: depositphotos/nitinut380

Вейп задымился в салоне самолета Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind во время руления в петербургском аэропорту Пулково. Из-за этого лайнер пришлось вернуть на стоянку, сообщает портал 78.ru со ссылкой на авиакомпанию.

Как уточнил перевозчик, у одного из пассажиров сильно нагрелась электронная сигарета, когда самолет еще не поднялся в воздух. После этого устройство задымилось, однако экипаж быстро устранил проблему. Сам вейп убрали с борта.

После инцидента воздушное судно вылетело в Тюмень. Задержка составила около 15 минут. Причины случившегося выясняются.

Ранее вылетевший из Сургута в Ташкент самолет вернулся на стоянку после того, как один из пассажиров закурил электронную сигарету во время руления. Нарушителем оказался 18-летний мужчина. В отношении него составили два административных протокола.