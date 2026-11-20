Фото: trafikverket.se

В шведском Норрботене демонтируют дорожные указатели с изображением танка, напоминающего советский Т-80. Об этом сообщила газета Svenska Dagbladet.

Знаки установили возле семи мостов вдоль трассы между городами Буден и Моръярв. Их разместили по заказу вооруженных сил в рамках адаптации транспортной инфраструктуры к стандартам НАТО. Пиктограммы должны были обозначать допустимую нагрузку на мосты при перевозке военной техники.

Представитель логистического подразделения шведских вооруженных сил Кристиан Ролл объяснил появление спорного изображения человеческим фактором.

По его словам, на знаках планировали использовать условные примеры гусеничной и колесной техники, однако одна из пиктограмм оказалась похожа на российскую боевую машину.

"Теперь мы поняли, что одна из пиктограмм поразительно напоминает танк Т-80", – сказал Ролл.

Ранее власти Эстонии заявили о намерении продолжить демонтаж советских памятников, посвященных событиям военных лет. Всего рабочая группа государственной канцелярии страны внесла в специальный каталог 322 таких объекта.

Из них 244 признали подлежащими сносу или замене, а еще 74 получили статус "нейтральных". Посольство России в Эстонии сообщило, что не менее 140 памятников из этого перечня уже уничтожили.

