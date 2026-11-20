20 ноября, 16:43Шоу-бизнес
Музыкант Андрей Макаревич заявил, что ему мешает спать соседский петух
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков (Андрей Макаревич признан иноагентом в РФ)
Музыкант Андрей Макаревич (признан в России иностранным агентом) не может выспаться из-за петуха, живущего у его соседа. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской на территории РФ).
По словам артиста, молодой петух начинает голосить в 03:00 и устраивает "сольные концерты". При этом он отмечает не только часы, но и получасы, четверти и даже пятиминутные промежутки.
"Пытка заканчивается в 07:00, когда дальнейшие попытки уснуть теряют всякий смысл", – написал Макаревич.
Договариваться с соседом музыкант не намерен. Он назвал характер мужчины непростым и отметил, что любая беседа рискует обернуться скандалом.
"Будь он подружелюбней, я бы с удовольствием поделился с ним парой прекрасных французских рецептов супа. Вы спросите, как же сосед спит сам? О, легко. Он спит в другом месте", – добавил он.
Ранее у лидера группы "Машина времени" и его супруги Эйнат Кляйн родилась дочь. Ей дали древнееврейское имя Мория. Для Макаревича она стала пятым ребенком, в браке с Кляйн – вторым общим: их сын Эйтан появился на свет в марте 2022 года.