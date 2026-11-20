Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков (Андрей Макаревич признан иноагентом в РФ)

Музыкант Андрей Макаревич (признан в России иностранным агентом) не может выспаться из-за петуха, живущего у его соседа. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской на территории РФ).

По словам артиста, молодой петух начинает голосить в 03:00 и устраивает "сольные концерты". При этом он отмечает не только часы, но и получасы, четверти и даже пятиминутные промежутки.

"Пытка заканчивается в 07:00, когда дальнейшие попытки уснуть теряют всякий смысл", – написал Макаревич.

Договариваться с соседом музыкант не намерен. Он назвал характер мужчины непростым и отметил, что любая беседа рискует обернуться скандалом.

"Будь он подружелюбней, я бы с удовольствием поделился с ним парой прекрасных французских рецептов супа. Вы спросите, как же сосед спит сам? О, легко. Он спит в другом месте", – добавил он.

Ранее у лидера группы "Машина времени" и его супруги Эйнат Кляйн родилась дочь. Ей дали древнееврейское имя Мория. Для Макаревича она стала пятым ребенком, в браке с Кляйн – вторым общим: их сын Эйтан появился на свет в марте 2022 года.

