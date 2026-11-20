Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый прогулочный маршрут "Поэтический Арбат: от Пушкина до Цоя" появился в разделе "Культурные маршруты" сервиса "Мосбилет". Прогулка с посещением музеев займет около 4,5 часа, а протяженность маршрута составит 3,6 километра, сообщил портал мэра и правительства столицы.

Стартует маршрут в Борисоглебском переулке, в доме-музее Марины Цветаевой. В квартире этого особняка поэтесса прожила восемь лет. Она поселилась здесь с мужем Сергеем Эфроном и дочерью Ариадной в 1914 году, а в 1922-м уехала в эмиграцию. Сама Цветаева в разные годы называла его то "колодцем уюта и волшебства", то "странным" и даже "страшным" – здесь прошли и счастливые, и тяжелые годы ее жизни.

Трудности не мешали творчеству: за эти годы она создала более 100 стихотворений, несколько поэм и пьес. Экспозиция мемориальной квартиры рассказывает именно об этих годах. Музей принимает посетителей со вторника по воскресенье. Задерживаться стоит и в самом переулке: невысокие дома сохраняют атмосферу старой Москвы.

Следующая точка – мемориальная квартира А. С. Пушкина на Арбате. Поэт снял второй этаж особняка в январе 1831 года, за несколько недель до женитьбы. 17 февраля, накануне венчания, он устроил мальчишник с московскими друзьями, а на следующий день привез в арбатский дом Наталью Гончарову. Первые три месяца после свадьбы супруги провели именно здесь.

Сегодня экспозиция рассказывает о жизни, творчестве и семье поэта, а мебель, картины и предметы той эпохи помогают представить обстановку дворянского жилья XIX века. Посетить квартиру можно со среды по воскресенье. Напротив установлен памятник Пушкину и Гончаровой.

Неподалеку, в Кривоарбатском переулке, находится дом-мастерская Константина Мельникова, построенный архитектором для своей семьи в 1927–1929 годах. Сооружение образуют два соединенных цилиндра – в плане они складываются в восьмерку и выделяются среди соседних зданий.

Сейчас постройку можно рассмотреть снаружи после завершившейся в 2026 году реставрации. В доме планируется вернуть мемориальную обстановку и возобновить экскурсии для небольших групп к концу 2026-го. В саду предполагается создать уличную экспозицию об архитекторе, а в теплое время года проводить лекции, кинопоказы и мастер-классы.

У пересечения Кривоарбатского переулка с улицей Арбат находится стена Виктора Цоя. Ее история началась 15 августа 1990 года: в день гибели музыканта на доме 37/2, строении 3, появилась надпись "Сегодня погиб Виктор Цой", а ниже кто-то ответил: "Цой жив". На фоне стихийного мемориала стоит снимать не только общий план, но и детали – такой кадр сохранит фрагмент, который со временем может исчезнуть.

Далее прогулка идет по Арбату в сторону Арбатской площади. На пути встретится Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова, к которому по Арбату ходил и сам знаменитый режиссер. Перед зданием расположен фонтан "Принцесса Турандот" – позолоченную фигуру героини особенно хорошо фотографировать вечером, когда она выделяется на темном фоне.

За Арбатской площадью, на Воздвиженке, стоит особняк Арсения Морозова – один из наиболее выразительных московских памятников эклектики конца XIX века. Дом с башнями и лепными раковинами возвел наследник владельцев текстильных фабрик, вдохновившись дворцами Португалии, однако горожане сочли здание безвкусным. По легенде, мать Морозова заметила, что раньше о глупости сына знала только она, а теперь – вся Москва. Так за особняком закрепилось прозвище "Дом дурака".

Завершится прогулка на Новом Арбате. Широкую улицу проложили в 1960-х годах сквозь переулки старой Москвы: тогда с карты исчезла в том числе Собачья площадка, где Александр Пушкин гостил у друга.

По обеим сторонам поднялись 26-этажные здания, напоминающие раскрытые книги. Особенно эффектно высотки советского модернизма выглядят вечером с подсветкой. Повернув в сторону Воздвиженки, стоит поймать в кадр особняк Морозова – и закончить прогулку снимком, где встретятся две эпохи.

Ранее стало известно, что пять спектаклей по сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана о Щелкунчике покажут в московских театрах с ноября 2026 года по январь 2027 года. В частности, классическую версию представят на сцене Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Показы пройдут 19, 20, 23, 25, 27–31 декабря 2026 года, а также 2 и 3 января 2027 года.

