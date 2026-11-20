Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пять спектаклей по сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана о Щелкунчике покажут в московских театрах с 22 ноября 2026 года по 8 января 2027 года – от классического балета до экспериментальных прочтений. Подборку постановок подготовил сервис "Мосбилет", передает портал мэра и правительства столицы.



Балет в Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко

Классическую версию представят на сцене Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Показы пройдут 19, 20, 23, 25, 27–31 декабря 2026 года, а также 2 и 3 января 2027 года.

Хореографию создал Юрий Посохов. По его замыслу спектакль рассказывает о мгновении, когда детство еще рядом, а впереди открывается большой и неизведанный мир. Помимо рождественского приключения, спектакль рассказывает о взрослении, первых открытиях и преодолении страхов.

Художник-постановщик Полина Бахтина выстроила сценическое пространство как огромную книгу-раскладушку, страницы которой оживают по ходу действия. Привычные предметы вырастают до фантастических размеров.



Мюзикл в Московском новом драматическом театре

Сказку-мюзикл сыграют 30 и 31 декабря 2026 года и 2 января 2027 года в Московском новом драматическом театре на улице Проходчиков. В постановке Вячеслава Долгачева Мари, ее брат Фриц и Щелкунчик отправляются в сказочное путешествие, чтобы сразиться с Мышиным королем и разгадать тайну заколдованного принца.



Готическая версия в Театре на Таганке

Спектакль Георгия Суркова по пьесе Рината Ташимова покажут 22 ноября, 19 и 20 декабря 2026 года и 3–5 января 2027 года в Театре на Таганке на улице Земляной Вал. Действие перенесено в Россию начала XX века, где готическая эстетика кинорежиссера Тима Бертона соединяется с музыкой Петра Чайковского.

Героям предстоит столкнуться с противником, который окажется хитрее мышиного войска, и ответить на вопрос, можно ли прийти к свету, уничтожив зло. Постановка также обыгрывает представление о том, что куклы оживают только в полночь. Юным зрителям советуют принести с собой любимую игрушку.



Классический балет в Театре сатиры

Артисты Имперского русского балета под руководством Гедиминаса Таранды исполнят классическую версию последнего балета Чайковского 23–28 декабря 2026 года и 3–4 января 2027 года в Театре сатиры на Триумфальной площади.

Либретто Мариуса Петипа опирается на сказку Гофмана в переработке Александра Дюма-отца – именно этот сюжет композитор взял за основу. Задуманный как детский балет-феерия, "Щелкунчик" стал лирико-философской поэмой и произведением, открывшим новые пути в балетном театре рубежа XIX – начала XX века.



Театр теней в Московском театре кукол

Постановку "Волшебный орех. История Щелкунчика" по пьесе Льва Яковлева покажут 11 и 26 декабря 2026 года, 4 и 8 января 2027 года в Московском театре кукол на Спартаковской улице. В спектакле Натальи Лебедевой используются приемы театра теней, создающие атмосферу волшебства и тайны. При этом в сказку попадает все семейство Штальбаумов, а вместе с ним и зрители.

Ранее в "Мосбилете" также составили подборку из пяти постановок Московского академического театра имени Владимира Маяковского. На Основной сцене 21 ноября и 4 декабря сыграют комедию Оскара Уайльда "Как важно быть серьезным". Спектакль поставил Анатолий Шульев. Действие строится вокруг двух молодых людей, Джона Уординга и Алджернона Монкрифа, которые ради знакомства с девушками выдают себя за Эрнестов.

