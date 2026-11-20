Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ночь на 20 ноября в Москве и Подмосковье стала одной из трех самых теплых для этой даты за весь период наблюдений на станции ВДНХ. Об этом сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, минимальная температура воздуха в столичном регионе составила плюс 5,8 градуса. Она уточнила, что воздух остыл сильнее всего в начале ночи.

Первенство по теплу для этой даты удерживает 1978 год. Тогда в ночь на 20 ноября столбики термометров поднимались до 6,4 градуса.

В свою очередь, метеорологическая зима в Москве ожидается с 23 ноября. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец уточнил, что среднесуточная температура воздуха опустится до минусовых значений в этот период.

Синоптик также предупредил, что вместе с этим в городе начнет формироваться снежный покров. Метеоролог охарактеризовал его как "устойчивый и даже внушительный".

