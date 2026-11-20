Фото: MAX/"Прокуратура Кемеровской области-Кузбасса"

В Новокузнецке Кемеровской области 11-летний мальчик погиб от удара током, забравшись на трансформаторную подстанцию. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по региону и областной прокуратуре.

Инцидент произошел 18 ноября. Мальчик вечером гулял с двумя друзьями недалеко от дома, а затем забрался на будку, чтобы сделать фотографии. В результате он получил удар током.

В прокуратуре отметили, что подросток скончался на месте. По факту произошедшего начата проверка в отношении должностных лиц ООО "Горэлектросеть", а также органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Ход и расследование дела контролирует прокуратура.

Ранее сообщалось, что девятилетняя девочка умерла после удара током во время прогулки в Рязанской области. Ребенок взялся за провод, находившийся на улице, и получил смертельный удар. Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ ("Халатность"). При этом виновный в произошедшем пока не привлечен к ответственности.