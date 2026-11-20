Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российский телеведущий и актер Иван Ургант стал владельцем недвижимости в элитном доме под Ниццей. Об этом сообщает SHOT в мессенджере MAX.

По данным СМИ, шоумен приобрел квартиру и подвальное помещение в доме в Болье-сюр-Мер. Общая стоимость объектов может достигать 1,45 миллиона евро.

Квартира представляет собой двухкомнатное жилье на третьем этаже здания. Вскоре после покупки Ургант с женой расширили французские владения, оформив в собственность и подвал, там телеведущий может хранить велосипед и другие вещи. Среди жильцов дома немало других россиян.

Здание имеет богатую историю, так как ранее в нем располагался отель Le Bristol, гостями которого были королева Италии Маргарита Савойская, наследный принц Сербии, впоследствии король Югославии Александр I, и другие известные исторические личности. Гостиница работала с 1899 по 1954 год, после чего ее разделили на множество небольших квартир.

Это не первая сделка Урганта с недвижимостью во Франции. В 2015 году он купил квартиру в Париже более чем за 3 миллиона евро. Позже телеведущий оформил в собственность подсобное помещение, которое оставил себе после продажи квартиры в 2017 году. В дальнейшем он стал владельцем квартиры в районе Avenue Hoche неподалеку от Триумфальной арки, где также оформил парижскую прописку по израильскому паспорту.

Ранее СМИ сообщили, что шоумен начал указывать в документах на свою компанию NEVA вместо российской прописки Париж. Бумаги, как утверждалось, оформляли по израильским паспортам, которые есть у Урганта и его супруги.

Компания работает в области недвижимости, а на французском рынке находится уже с 2015 года. Офис расположен на авеню Ош рядом с Триумфальной аркой. При этом гражданства РФ телеведущий не лишался, а прописка в Санкт-Петербурге у него сохранилась.

Однако отец Урганта Андрей назвал недостоверными сведения о том, что его сын зарегистрирован по месту жительства в Париже.

