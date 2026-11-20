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В Киеве повреждены три моста через Днепр. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По его словам, повреждены Подольско-Воскресенский, Дарницкий и Южный мосты. В частности, Подольско-Воскресенский мост полностью закрыт для автотранспорта, Дарницкий обследуют специалисты, а по Южному движение разрешено только с левого берега Днепра на правый.

"В связи с затрудненным движением между левым и правым берегами столицы обращаюсь к жителям без острой необходимости не выезжать частным автотранспортом в город", – добавил Кличко.

Ранее в Киеве неоднократно возникали масштабные заторы из-за ограничений движения по мостам через Днепр. Кроме того, столица Украины регулярно сталкивается с отключениями электричества, связанными с перегрузкой энергосистемы.

Президент Украины Владимир Зеленский указывал, что с начала сентября больше всего ударов по объектам энергетики пришлось на Днепропетровскую область и Киевский регион. По его словам, в этих местах отмечается "сложная обстановка".

