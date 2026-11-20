Фото: кадр из мультфильма "Маша и Медведь"; режиссеры – Олег Кузовков, Олег Ужинов, Денис Червяцов; производство – Animaccord

Российская анимационная франшиза "Маша и Медведь" оказалась востребована у пользователей популярного американского стримингового сервиса Netflix. За первые шесть месяцев 2026 года все проекты о Маше и Медведе набрали 49,1 миллиона просмотров, а суммарная продолжительность просмотра достигла 133,9 миллиона часов, свидетельствуют данные площадки.

Основную часть аудитории обеспечил оригинальный мультсериал. На пять его сезонов пришлось 40,4 миллиона просмотров и 126,6 миллиона часов просмотра.

Еще 6,8 миллиона просмотров и 2,6 миллиона часов набрал полнометражный мультфильм "Маша и Медведь. Легенда о 12 месяцах". Отдельный проект "Машины страшилки" за тот же период посмотрели 1,9 миллиона раз, потратив на него в общей сложности 4,7 миллиона часов.

Среди сезонов основного мультсериала лидером стал пятый. Он собрал 11,6 миллиона просмотров за отчетный период.

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