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При ежемесячной зарплате 100 тысяч рублей и стаже работы 25 лет страховая пенсия может составить около 25,4 тысячи рублей. Об этом сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский в беседе с РИА Новости.

По словам экономиста, за каждый год официальной работы с таким заработком начисляется примерно 4,03 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). За четверть века человек накопит около 100,8 балла, которые и станут основой для расчета выплаты.

Более продолжительная трудовая деятельность позволит увеличить будущую пенсию. При стаже 30 лет она составит примерно 28,5 тысячи рублей в месяц, за 33 года – около 30,4 тысячи, а за 35 лет – порядка 31,7 тысячи рублей.

Гиринский напомнил, что страховая пенсия формируется из двух составляющих: фиксированной выплаты и страховой части. Последняя рассчитывается с учетом количества накопленных пенсионных коэффициентов и стоимости одного балла.

В 2026 году один ИПК оценивается в 156,76 рубля, а фиксированная выплата составляет 9 584,69 рубля.

На итоговую сумму также влияют предельная база для начисления страховых взносов, условия труда и проживание на определенной местности. Кроме того, значение имеет то, продолжает ли человек работать после достижения пенсионного возраста.

Ранее стало известно, что безработные предпенсионеры могут выйти на пенсию на два года раньше срока. В 2026 году это касается мужчин с 62 лет и женщин с 57 лет. Для получения выплаты необходимо иметь не менее 30 пенсионных баллов и стаж 25 лет для мужчин или 20 лет для женщин.