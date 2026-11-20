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Международный аэропорт имени Христофора Колумба в итальянской Генуе временно приостановил прием и отправку рейсов после сообщений о неопознанных беспилотниках в воздушном пространстве. Этот инцидент стал первым подобным случаем в Италии, сообщает портал Genova24.

Сигнал о возможном появлении дронов поступил 19 ноября в 20:10 по местному времени (22:10 по московскому времени). После этого в аэропорту ввели протокол безопасности, предусматривающий запрет полетов во всем воздушном пространстве вокруг объекта.

Примерно через два часа Национальное управление гражданской авиации Италии (ENAV) разрешило возобновить работу аэропорта.

Похожий инцидент ранее произошел в международном аэропорту Берлина. Его работу приостановили примерно на 45 минут после обнаружения неизвестного беспилотника возле северной взлетно-посадочной полосы. На это время воздушное пространство над аэропортом закрыли, а несколько рейсов перенаправили в другие города.