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Информация о бомбе на борту самолета авиакомпании "Азимут", севшего в аэропорту Антальи, не подтвердилась. Об этом сообщает агентство İHA.

По данным СМИ, при проверке на воздушном судне подозрительных предметов не нашли. После посадки самолет был перемещен в безопасную зону, всех пассажиров и членов экипажа эвакуировали.

Самолет Sukhoi Superjet 100 следовал из Минеральных Вод. Он совершил посадку в пункте назначения после сообщения о якобы заложенной в нем взрывчатке. Всего на борту находились 65 пассажиров и 4 члена экипажа.

Ранее самолет авиакомпании easyJet, который следовал из Амстердама в Эдинбург, подал аварийный сигнал над Великобританией и сменил курс. Сообщалось, что перед этим воздушное судно совершило несколько кругов над Эдинбургом. В итоге лайнер приземлился в аэропорту Гатвик в Лондоне.