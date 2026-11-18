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Скрытые чаты появились в бета-версии Telegram 13.2.0 для операционной системы macOS. Об этом сообщает портал "Код.ру".

Функция находится в настройках конфиденциальности, в пункте Hidden Chats. Чтобы ее активировать, необходимо дважды ввести секретную фразу длиной не менее восьми символов. В настоящее время поддерживается только латиница.

Если потом набрать эту же фразу в обычной строке поиска Telegram, то откроется отдельный раздел. В него можно перенести чаты и каналы – после этого они исчезают из основного списка чатов, а звонки из скрытых чатов беззвучно сбрасываются.

Секретных фраз можно создать несколько: каждая открывает свой набор скрытых чатов, а переключаться между ними можно, вводя нужную фразу в поиск. Раздел закрывается сам при блокировке экрана, переходе устройства в режим сна и после пяти минут бездействия. Выйти из него можно и вручную.

Ранее мессенджер начал помечать аккаунты, которые используют неофициальное приложение. Эта функция работает у пользователей по всему миру. Теперь в профиле человека может быть написано, что общение с этим аккаунтом небезопасно.