Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Строительство детского сада на 300 мест согласовали в Можайском районе на западе Москвы. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, Мосгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту трехэтажного здания. Учреждение возведут по договору участия на земельном участке площадью 0,9 гектара по адресу Верейская улица, земельный участок № 29/43. Общая площадь застройки составит около 2 тысяч квадратных метров. Здание войдет в состав двух крупных жилых кварталов – "СЕТ" и "Веер".

По форме детсад будет напоминать книжную полку. Внутри сделают 12 групповых ячеек, в каждой из которых будет игровая, раздевалка, спальня и буфет. На первом и втором этажах разместят кабинеты для развивающих занятий, также в здании оборудуют пищеблок, медпункт, музыкальный и физкультурный залы.

Во всех помещениях выполнят чистовую отделку, используя надежные материалы. Прилегающую территорию комплексно благоустроят: для каждой группы появятся свои игровые участки, также обустроят две спортивные зоны. Дополнительно высадят декоративные деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники.

Между тем строительная готовность детсада на Озерной улице оценивается в 60%. Объект площадью 3,5 тысячи "квадратов" возводят на территории жилого комплекса. После завершения работ учреждение передадут в городскую систему образования.