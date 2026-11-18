Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Первое занятие научно-популярного цикла "Зеленая химия" для школьников от 8 до 16 лет пройдет 18 ноября в 16:00 в детском технопарке "Менделеев центр". Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Программу подготовили экопросветители департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы вместе со специалистами технопарка. Запуск проекта приурочен ко Дню основания Русского химического общества. Проект популяризирует науку среди школьников, развивает исследовательские навыки и погружает в мир естественных наук.

Как подчеркнула заместитель руководителя департамента Наталья Чухраева, в условиях мегаполиса вопросы сохранения природы становятся особенно важными. Для их решения необходимы современные технологии и специалисты, способные их применять. Поэтому важно с ранних лет пробуждать интерес к науке и предоставлять школьникам возможность заниматься исследовательской деятельностью.

Такие занятия помогают самостоятельно искать ответы на вопросы, выдвигать гипотезы и проверять их. По ее мнению, для кого-то это может стать первым шагом на пути к научной карьере. Среди участников проекта могут оказаться те, кто в будущем посвятит свою жизнь сохранению природы столицы.

Лекции научно-популярного формата прочитают сотрудники столичных экоцентров департамента природопользования. Школьникам расскажут о пигментах и основах биохимии, устройстве ДНК и природоподобных технологиях, а также обсудят, какие современные экологические проблемы можно решить с помощью этих знаний. Помимо теории участников ждут наглядные опыты и практические задания от специалистов "Менделеев центра".

Занятия будут идти еженедельно по средам в 16:00, каждое продлится 60 минут. Заключительная встреча запланирована на февраль 2027 года. Запись на первое занятие открыта, полное расписание проекта опубликовано на сайте.

Эколого-просветительские мероприятия сотрудников экоцентров департамента содействуют реализации национального проекта "Экологическое благополучие".

Ранее сообщалось, что 21 ноября в центре "Профессии будущего" состоится профориентационная встреча "ПРОсуббота: будущее вашего ребенка". Участников ждут выступления карьерных наставников и экспертов рынка труда, профориентационное тестирование с последующим обсуждением результатов со специалистами и консультации с представителями колледжей.