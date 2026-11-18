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В Москве вынесли приговор уроженцу Ярославской области, который совершил преступление против половой неприкосновенности трех несовершеннолетних дочерей его сожительницы, сообщила пресс-служба столичного СК.

По данным следствия и суда, мужчина совершал противоправные действия на протяжении десяти лет – с 2012 по 2022 год. Преступления происходили в квартире дома, расположенного на Рязанском проспекте в Москве. Его осудили по статьям об изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет, и развратных действиях.

Доказательства по делу собрал Люблинский межрайонный следственный отдел следственного управления по Юго-Восточному административному округу (СУ по ЮВАО) ГСУ СК России по Москве.

Следователи допросили много свидетелей, собрали полные данные о личности обвиняемого и провели другие необходимые действия. Вместе с остальными доказательствами это подтвердило его вину.

В результате его приговорили к 20 годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима. Суд также назначил ему ограничение свободы на 2 года.

Ранее суд назначил 12 лет колонии строгого режима 52-летнему жителю Елизова на Камчатке, признанному виновным в изнасиловании ребенка. Как установило следствие, жертвой мужчины стала внучка его сожительницы, не достигшая на тот момент 12-летнего возраста. Противоправное деяние произошло в квартире осужденного.

