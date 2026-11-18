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Российские фигуристы, которых не пустили на этап Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Финляндии, смогут заменить снявшихся участников турнира в Японии в приоритетном порядке. Об этом сообщили в пресс-службе ISU.

Такое право будет действовать именно при появлении свободного места в составе участников японского этапа.

В Хельсинки 20–21 ноября должен пройти этап международной серии Гран-при. Однако российские фигуристы не смогли добраться до Финляндии, чтобы принять участие в турнире. Причиной стали новые ограничения на въезд граждан России в страну, которые затронули в том числе профессиональных спортсменов.

В Федерации фигурного катания на коньках России заявили, что разочарованы политизированным решением финских властей в отношении фигуристов. Там указали, что решение Хельсинки противоречит Олимпийской хартии и конституции Международного союза конькобежцев.

На турнире в Финляндии должны были выступить три российские пары: чемпионы страны Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, призеры Олимпийских игр Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также победители и призеры российских этапов Гран-при Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков. В мужском одиночном катании заявлялся двукратный чемпион России Евгений Семененко.

