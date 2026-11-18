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Если договор добровольного автострахования оформлен на условиях полного каско, повреждение машины снегоуборочной техникой входит в стандартное покрытие. Об этом Москве 24 рассказала начальник управления выплат по автострахованию "Росгосстраха" Людмила Юсова.

По ее словам, полис с полным покрытием действует, если автомобиль повредили трактор или снегоуборочная машина под управлением водителя. Это касается и столкновения, и попадания предмета, вылетевшего из-под такой техники.

Ущерб от ручного снегоуборщика, который относится к средствам малой механизации, по полному каско тоже признают страховым случаем. Если полис оформлен по программе с ограниченным набором рисков, применяются условия этой программы.

Потерпевший может обратиться в ГИБДД, чтобы заявить об аварии, либо в ОВД для фиксации противоправных действий третьих лиц (ПДТЛ). Для признания события страховым нужно передать в компанию пакет документов, предусмотренный правилами, включая справки о происшествии от компетентных органов.

При классическом каско и ДТП обычно требуются документы из ГИБДД, при ПДТЛ – из ОВД. Если столкнулись два транспортных средства, возможно оформление по европротоколу каско: тогда в компанию достаточно предоставить извещение, отметила собеседница.

По ее словам, в "Росгосстрахе" повреждения машин снегоуборочной техникой не относят к самым частым страховым случаям, но заявления клиенты подают каждую зиму. Речь идет о последствиях неосторожных маневров, столкновениях на дороге, а также повреждениях льдом и камнями при выбросе снега. Чаще ущерб небольшой, однако иногда нужен серьезный кузовной ремонт или замена элементов остекления.

Самые крупные суммы за ремонт после таких происшествий в 2026 году: 195 тысяч рублей за Kia Seltos 2022 года выпуска в Московской области, 186 тысяч рублей за Geely Monjaro 2024 года выпуска в Тамбовской области и 177 тысяч рублей за Toyota Land Cruiser Prado 2018 года выпуска в Чувашии.

"Полис каско с полным покрытием позволит получить направление на ремонт или денежную выплату для устранения повреждений. Причем стоимость полиса зачастую меньше той суммы, которая может потребоваться для самостоятельного ремонта машины", – отметила Юсова.

По ОСАГО возмещение возможно, если виновник – водитель снегоуборочной техники, у него есть действующий полис, а факт ДТП зарегистрирован ГИБДД. На ручные снегоуборщики это не распространяется, добавила эксперт.

Кроме того, автомобилисты могут получить компенсацию за наезд на яму, если будет доказана вина организации, обслуживающей участок дороги, сообщил ранее старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Владимир Свечников.

При наезде на яму с последующим повреждением машины водитель должен вызвать ГИБДД, так как именно документ с места поможет выиграть спор.