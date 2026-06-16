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16 июня, 16:18

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Эксперт Свечников: водители могут получить компенсацию за наезд на дорожную яму

Автомобилистам рассказали, можно ли получить компенсацию за наезд на дорожную яму

Фото: 123RF.com/mikkiorso

Автомобилисты могут получить компенсацию за наезд на яму, если будет доказана вина организации, содержащей участок дороги. Об этом RT заявил старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Владимир Свечников.

Эксперт пояснил, что, если водитель сможет подтвердить факт повреждения автомобиля от ямы, дорожной организации придется нести ответственность или пытаться доказать свою непричастность к этому.

При этом все зависит от размера выбоины, добавил эксперт. Например, если длина ямы составляет от 15 сантиметров, глубина – от 5 сантиметров, а площадь – от 0,06 квадратного метра, ее необходимо устранить в течение 1–12 суток в зависимости от категории дороги. Если указанные параметры превышены, дорожной службе придется понести административную ответственность.

По словам Свечникова, при наезде на яму с последующим повреждением автомобиля водитель должен вызвать ГИБДД, так как именно документ с места поможет выиграть спор. Необходимо будет измерить выбоину и зафиксировать параметры в акте, составить схему и сфотографировать место происшествия. Если не предоставить суду материалы, он может встать на сторону дорожной службы.

Ранее руководитель центра урегулирования розничных убытков СберСтрахования Егор Лысой рассказал, что владельцы полиса добровольного страхования (КАСКО) могут рассчитывать на получение компенсации, если автомобиль оказался поврежден из-за падения деревьев или града. Для этого необходимо сразу позвонить в страховую компанию, сделать фото и видео произошедшего. До фиксации обстоятельств нельзя перемещать машину или пытаться устранить повреждения самостоятельно.

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