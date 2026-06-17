Товарооборот Японии и РФ вырос на 5,76% в мае

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Товарооборот России и Японии в мае этого года увеличился на 5,76% по сравнению аналогичным периодом 2025 года – до 666,8 миллиона долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные японского Минфина.

Импорт из РФ в мае вырос на 3,4%, в то время как экспорт из Японии увеличился на 11,8%. Так, Япония повысила поставки легковых автомобилей в Россию на 13,2%, запчастей и комплектующих для авто – на 3,6%.

Между тем японская сторона снизила импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) на 8,7%. Кроме того, снизился импорт угля – на 54,4%, железа и стали – на 7,5%.

Ранее японский депутат Седзи Нисида призвал Токио постепенно налаживать отношения с Москвой. По словам законодателя, Соединенные Штаты больше не могут контролировать весь мир.

В конце мая в Москву с официальным визитом прибыла объединенная делегация Министерства экономики, торговли и промышленности и Министерства иностранных дел Японии. Целью переговоров стала коммуникация с российской стороной в контексте защиты активов японских компаний, работающих в России.