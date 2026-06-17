Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:22

Экономика

Товарооборот Японии и РФ вырос на 5,76% в мае

Фото: depositphotos/ruskpp

Товарооборот России и Японии в мае этого года увеличился на 5,76% по сравнению аналогичным периодом 2025 года – до 666,8 миллиона долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные японского Минфина.

Импорт из РФ в мае вырос на 3,4%, в то время как экспорт из Японии увеличился на 11,8%. Так, Япония повысила поставки легковых автомобилей в Россию на 13,2%, запчастей и комплектующих для авто – на 3,6%.

Между тем японская сторона снизила импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) на 8,7%. Кроме того, снизился импорт угля – на 54,4%, железа и стали – на 7,5%.

Ранее японский депутат Седзи Нисида призвал Токио постепенно налаживать отношения с Москвой. По словам законодателя, Соединенные Штаты больше не могут контролировать весь мир.

В конце мая в Москву с официальным визитом прибыла объединенная делегация Министерства экономики, торговли и промышленности и Министерства иностранных дел Японии. Целью переговоров стала коммуникация с российской стороной в контексте защиты активов японских компаний, работающих в России.

Читайте также


экономика

Что важно знать о покупке черешни летом 2026 года?

Употребление некачественных плодов может привести к отравлениям и кишечным инфекциям

Читать
закрыть

Как победа РФ в Гааге повлияет на статус страны в мире?

Российская сторона удовлетворена итогом разбирательства

Эксперты уверены: арбитраж в споре между РФ и Украиной выступил очень достойно

Читать
закрыть

Как сокращение льготной ипотеки скажется на россиянах?

Снижение доли льготной ипотеки пройдет постепенно – без резких шагов

Стоимость недвижимости, если сокращение произойдет, может измениться по-разному

Читать
закрыть

Как в РФ усилят защиту детей от деструктивного контента?

Обезопасить детей можно с помощью двух составляющих – образования учителей и образования родителей

Читать
закрыть

Как долго продержится сделка между США и Ираном?

Эксперты уверены: с критикой могут выступить как оппозиция, так и часть сторонников Трампа

Читать
закрыть

Ужесточат ли требования к автомобилям старше 30 лет в России?

Эксперты уверены: будущие требования не должны быть избыточными

Нововведение незначительно повлияет на безопасность дорожного движения

Читать
закрыть

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика