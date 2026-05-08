08 мая, 14:15

Экономика

Японская компания Idemitsu закупила партию российской нефти

Фото: depositphotos/ssuaphoto

Японская нефтяная компания Idemitsu приобрела партию российской нефти с Сахалина в рамках мер по диверсификации источников импорта, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Там отметили, что приняли решение о закупке по запросу Управления природных ресурсов и энергетики для обеспечения стабильных поставок нефтепродуктов.

В Idemitsu Kosan также добавили, что в настоящее время на нефть сорта Sakhalin Blend для Японии не распространяются санкции. Вместе с тем компания работает над обеспечением стабильных поставок нефтепродуктов, используя свои запасы и диверсифицируя закупки нефти, подчеркнув, что это является частью этих усилий.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявлял, что Россия не будет поставлять нефть государствам, которые поддерживают механизм ценового потолка цен. В пример он привел Японию, которая остается связана обязательствами по ценовому потолку для российской нефти. Руденко назвал это антирыночной мерой, нарушающей цепочки поставок.

