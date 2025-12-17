Товарооборот России и Японии снизился на 4,51% в ноябре

Фото: depositphotos/ruskpp

Товарооборот России и Японии в ноябре этого года снизился на 4,51% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года – до 95,4 миллиарда иен (около 617 миллионов долларов). Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные японского Минфина.

Импорт из России за указанный период снизился на 15,8%, в то время как экспорт из Японии увеличился на 29,9%.

В частности, Япония в ноябре снизила импорт российского СПГ на 6,8%, угля – на 26%, железа и стали – на 82,6%, цветных металлов – на 42,9%, а также не покупала российскую нефть.

Одновременно с этим Токио увеличил поставки легковых автомобилей в Москву на 18,7% и сократил экспорт запчастей и комплектующих для авто на 24,2%.

Ранее СМИ сообщали, что Япония отказалась от предложения стран Евросоюза конфисковать замороженные российские активы на сумму примерно 30 миллиардов долларов. Министр финансов страны Сацуки Катаяма заявила, что Токио не вправе распоряжаться активами Москвы по юридическим причинам.

Глава японского МИД Тосимицу Мотэги заявлял, что Япония настроена на решение вопроса с Курильскими островами и на заключение мирного договора с Россией.