Полиция Москвы организовала проверку после того, как учитель ударил ребенка

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Полицейские проводят проверку после того, как учитель ударил ребенка по лицу в одной из школ на северо-западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

В ведомстве добавили, что на данный момент заявлений в полицию по факту происшествия не поступало. Следственные органы СК России по Москве проводят проверку. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке.

Ранее СМИ сообщали, что учительница школы № 1747 якобы дала пощечину школьнику с инвалидностью, угрожая выбить ему зубы.

Позже директор учебного заведения уточнила, что провела встречу с семьей пострадавшего ребенка и принесла им извинения. Школа организовала внутреннее расследование. После его завершения педагог будет уволен со своей должности.