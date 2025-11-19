СК возбудил дело после ранения школьницей учителя физкультуры на Урале

Фото: телеграм-канал "Челябинский Следком"

Уголовное дело о халатности возбуждено после того, как 14-летняя девочка ранила учителя физкультуры в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Информация о происшествии в одной из школ города Карталы появилась в СМИ. По предварительным данным, 14 ноября во время урока девочка ударила деталью от маникюрных ножниц учителя, попав в шею.

В результате следователи не только возбудили дело о халатности, но и организовали проверку об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Кроме того, была назначена судмедэкспертиза и иные мероприятия, которые позволят выявить все обстоятельства инцидента.

Сотрудники регионального СК также планируют дать оценку действиям руководства школы.

Как рассказал РИА Новости источник в полиции, девочка якобы пришла на урок физкультуры не в шортах, поэтому педагог "стала подтрунивать над ученицей". В связи с этим у ребенка случился нервный срыв, из-за чего школьница хотела сбежать. Однако учительница не отпустила ее.

В результате подросток достала часть маникюрных ножниц из кармана и ткнула ими в женщину. После случившегося у преподавателя обнаружили небольшую рану между шеей и ключицей. При этом сама учительница не захотела привлекать к ответственности девочку.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что проводят проверку исполнения закона об образовании после произошедшего. В свою очередь, в региональном главке МВД добавили, что тоже организовали проверочные мероприятия для выяснения всех обстоятельств инцидента.

