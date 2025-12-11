"Почта России" объяснила сбои в некоторых отделениях ограничениями связи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

В некоторых отделениях "Почты России" могут возникнуть трудности в работе ИТ-систем из-за ограничений связи. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе госкомпании.

"Сожалеем, что некоторые клиенты столкнулись с трудностями при получении услуг", – сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на данный момент все системы компании работают в штатном режиме.

Ранее российские операторы связи стали предупреждать абонентов о возможных временных ограничениях мобильного интернета в целях обеспечения мер безопасности.

Гражданам напомнили, что они смогут продолжать пользоваться сервисами из "белого списка" Минцифры России даже при отсутствии интернета: такси, порталом "Госуслуги" и прочими ресурсами. Обычные звонки и СМС будут продолжать работать без изменений.

