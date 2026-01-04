ТАСС: организатор теракта в "Крокусе" подсыпал сообщникам наркотик

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Организатор теракта в "Крокус Сити Холле" Шамсидин Фаридуни (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) незаметно подмешал наркотик трем другим террористам перед нападением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников судебного процесса.

"Почему Фаридуни единственный, у кого в крови не обнаружили наркотик? Да потому что именно он и подсыпал мефедрон остальным троим в бутылки с водой и сказал им ее пить, в том числе непосредственно перед нападением на посетителей "Крокуса", – сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что Фаридуни является самым "жестоким и хитрым" из всех исполнителей теракта. По его словам, тот "смотрел в глаза умирающим людям", которые были убиты в концертном зале.

В середине декабря Фаридуни признал свою вину по делу о теракте. Его допрос проводил Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в столичной инстанции. Фаридуни подробно рассказал о произошедшем на русском языке, не прибегая к помощи переводчика или каким-либо записям.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли здание. В результате погибли 150 человек.

Уголовное дело о теракте в концертном зале против 19 фигурантов было выделено в отдельное производство. В числе обвиняемых есть исполнители теракта и их пособники.

Защита потерпевших попросила следствие арестовать активы бизнесменов Араза Агаларова и его сына Эмина, включая Crocus Group, АО "Крокус", частное охранное предприятие "Крокус профи" и АО "Крокус интернешнл".