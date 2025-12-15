Фигурант дела о теракте в "Крокусе" признал вину в суде

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Один из предполагаемых исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле" Шамсидин Фаридуни (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) признал вину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевших Людмилу Айвар.

Уточняется, что допрос Фаридуни проводил Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в столичной инстанции.

"Подсудимый рассказал, что признает себя виновным. Вместе с тем из его показаний стало понятно, что он не осознавал, что делал", – рассказала Айвар.

Она также указала, что Фаридуни подробно рассказал о произошедшем на русском языке, не прибегая к помощи переводчика или каким-либо записям.

Теракт произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли стрельбу по посетителям "Крокус Сити Холла", а затем подожгли здание. В результате погибли 150 человек.

Уголовное дело о теракте в концертном зале против 19 фигурантов было выделено в отдельное производство. В числе обвиняемых есть исполнители теракта и их пособники.

По данным СК, теракт был совершен по заказу Киева для дестабилизации политической ситуации в России. Подготовка к теракту началась за несколько месяцев до его совершения.