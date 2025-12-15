Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 декабря, 20:31

Происшествия

Фигурант дела о теракте в "Крокусе" признал вину в суде

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Один из предполагаемых исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле" Шамсидин Фаридуни (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) признал вину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевших Людмилу Айвар.

Уточняется, что допрос Фаридуни проводил Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в столичной инстанции.

"Подсудимый рассказал, что признает себя виновным. Вместе с тем из его показаний стало понятно, что он не осознавал, что делал", – рассказала Айвар.

Она также указала, что Фаридуни подробно рассказал о произошедшем на русском языке, не прибегая к помощи переводчика или каким-либо записям.

Теракт произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли стрельбу по посетителям "Крокус Сити Холла", а затем подожгли здание. В результате погибли 150 человек.

Уголовное дело о теракте в концертном зале против 19 фигурантов было выделено в отдельное производство. В числе обвиняемых есть исполнители теракта и их пособники.

По данным СК, теракт был совершен по заказу Киева для дестабилизации политической ситуации в России. Подготовка к теракту началась за несколько месяцев до его совершения.

Потерпевшие в суде рассказали о событиях в "Крокус Сити Холле"

Читайте также


Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
судыпроисшествия

Главное

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Читать
закрыть

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика