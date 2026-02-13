Форма поиска по сайту

13 февраля, 15:26

Шоу-бизнес

Экс-участник "Дома-2" Синцов опроверг сообщения, что стал бомжом

Фото: youtube.com/ОсетроваНаталия

Бывший участник "Дома-2" Иван Синцов категорически отверг информацию, что стал бомжом, сообщает телеканал "360".

Ранее в соцсетях распространились сообщения, что Синцов остался без жилья и ночует в подъезде столичной многоэтажки на коробках. По словам жильцов, он якобы постоянно буянил, "распивал жидкости различной плотности и вел себя по-свински".

"Это все бредятина! Я никогда не был бомжом. Один раз подрался, один раз ключи от квартиры забыл. Вот и все. И с друзьями на парковке сидели постоянно, выпивали", – заверил он.

Синцов подчеркнул, что его внешний вид находится в полном порядке и он следит за собой. Более того, он намерен подать иск в суд о защите чести и достоинства и уже нашел адвоката.

