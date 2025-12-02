Экс-участница "Дома-2" осуждена за получение средств на несуществующего ребенка

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Академический суд Екатеринбурга назначил женщине 5 лет колонии за хищение свыше 23,4 миллиона рублей под предлогом рождения ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По данным местных СМИ, речь идет о бывшей участнице телевизионного шоу "Дом-2" Яне Шевцовой. Как выяснили правоохранители, женщина 2000 года рождения обманывала потерпевшего, рассказывая о своей беременности. Таким образом она вынуждала его перечислять ей деньги на поддержание здоровья и будущего ребенка.

Позже злоумышленница сообщила потерпевшему недостоверную информацию о рождении их общего ребенка. В период с июня 2023 по июль 2024 года она вымогала у мужчины деньги якобы на содержание младенца, в том числе на оплату медицинских услуг и улучшение жилищных условий.

Спустя время женщина рассказала потерпевшему о якобы болезни ребенка. В качестве подтверждения своих слов она отправляла мужчине ранее скачанные на телефон снимки с неустановленным младенцем, который был в реанимации.

В результате злоумышленница была признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Она приговорена к 5 годам колонии общего режима. Тем не менее у девушки есть реальная дочь, поэтому отбывать наказание она будет после того, как ребенку исполнится 14 лет. Вместе с тем с фигурантки взыскали компенсацию материального вреда в пользу потерпевшего в размере более 23,4 миллиона рублей.

Ранее сотрудники полиции задержали в Тюмени женщину, подозреваемую в мошенничестве. В 2024 году в полицию Симферополя обратился местный житель, который рассказал, что они с супругой решили воспользоваться услугами суррогатной матери и перевели женщине на подготовительный этап более 340 тысяч рублей.

Аферистка получала деньги для оплаты медицинских анализов и прочих расходов и даже присылала чеки за эти процедуры, которые оказались поддельными. Жертвами аферистки стали 20 семей. Возбуждено уголовное дело.