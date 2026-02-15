ПВО сбила 55 беспилотников над территорией РФ за три часа

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО уничтожили 55 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России вечером 14 февраля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Вражеские дроны были уничтожены в период с 20:00 до 23:00. По данным ведомства, 29 БПЛА сбили над акваторией Азовского моря, 23 – над Краснодарским краем и еще 3 – над акваторией Черного моря.

Ранее мужчина погиб в результате атаки дронов-камикадзе на движущуюся машину в селе Азаровка Брянской области. Глава области пообещал оказать семье погибшего всю необходимую материальную помощь.

Еще 15 человек получили ранения в ЛНР в результате атаки украинских беспилотников. Удар был нанесен по поселку Центральный, который расположен в Перевальском округе. Все пострадавшие обратились к медикам.