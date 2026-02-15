Форма поиска по сайту

МИД РФ прокомментировал заявления Баку о якобы атаках на посольство Азербайджана

Фото: Москва 24/Роман Балаев

МИД России с недоумением воспринял заявления Баку о якобы "преднамеренных" ракетных атаках РФ на посольство Азербайджана в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.

Глава Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что во время контактов с Россией много раз поднимал вопрос о повреждениях посольства страны на Украине. При этом политик возложил ответственность за повреждения на российскую сторону, отметив, что Москве предоставлялись точные координаты дипведомства.

В МИД напомнили, что азербайджанской стороне своевременно предоставлялись необходимые разъяснения. К примеру, в ноябре прошлого года послу Азербайджана в Москве было выражено искреннее сожаление в связи с повреждениями зданий и территории азербайджанской дипмиссии на Украине.

"Вместе с тем было отмечено, что повреждения комплекса зданий азербайджанской дипломатической миссии в Киеве, по всей вероятности, произошли вследствие некорректной работы средств противовоздушной обороны вооруженных сил Украины, предположительно – падения ракеты ЗРК Patriot", – добавили в ведомстве.

Представителей Азербайджана повторно проинформировали, что в ходе СВО российские бойцы наносят удары по законным военным целям, включая объекты украинского оборонно-промышленного комплекса. Во время планирования ударов проводится тщательный контроль для исключения ущерба гражданскому населению.

В МИД вновь подчеркнули, что заявления о якобы "целенаправленном характере ракетных ударов" по объектам Азербайджана на Украине не соответствуют действительности. Кроме того, Киев в нарушение норм международного гуманитарного права продолжает размещать военные объекты в зонах жилой застройки, добавили в ведомстве.

"Российская сторона исходит из того, что военно-политическое руководство Украины должно нести ответственность за любые последствия таких преступных действий", – заключили российские дипломаты.

В ноябре посол России в Баку Михаил Евдокимов был вызван в МИД Азербайджана, где ему вручили ноту протеста. Поводом стало повреждение посольства республики в Киеве. Азербайджан довел до российской стороны, что полностью разрушена часть ограждения, повреждены некоторые другие конструкции, служебные авто, административное здание и консульский отдел.

Российская сторона отвергла обвинения в якобы преднамеренных ударах по гражданским объектам Украины, включая посольство Азербайджана в Киеве. В посольстве РФ назвали подобные заявления очередным примером политики двойных стандартов.

