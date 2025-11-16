Посольство РФ отвергло обвинения в ударах по азербайджанской дипмиссии в Киеве

Фото: 123RF.com/krimkate

Обвинения Брюсселя в якобы преднамеренных ударах России по гражданским объектам Украины, включая посольство Азербайджана в Киеве, являются ложью, сообщает пресс-служба российского посольства в Бельгии.

Ранее министр иностранных дел Бельгии Максим Прево осудил якобы массированные удары РФ по Украине, а также "убийство невинных лиц и детей".

В российском дипломатическом представительстве опровергли эти высказывания и назвали их очередным примером политики двойных стандартов и введением в заблуждение собственного народа.

"Наши вооруженные силы действуют предельно ответственно, нанося высокоточные удары исключительно по военным объектам и обеспечивающей их транспортно-энергетической инфраструктуре", – добавили в посольстве.

Дипломаты напомнили, что военные преступления НАТО в КНДР, Вьетнаме, Югославии, Ираке, Афганистане, Ливии и Сирии игнорируются, также как и постоянные действия Украины против мирного населения России.

"Что касается "глубокой озабоченности" Прево в связи с повреждениями здания посольства Азербайджана в Киеве, то считаем недопустимым делать скоропалительные и голословные выводы о том, что урон причинен вследствие российского ракетного удара", – указали в российском посольстве.

Уточняется, что российская армия при планировании ударов учитывает расположение иностранных дипломатических учреждений. Кроме того, судя по размещенным в Сети фото, речь может идти о повреждении посольства Баку в Киеве в результате падения обломков от американского комплекса Patriot.

Ранее МИД Азербайджана вызвал российского посла в Баку, где вручил ему ноту протеста. По заявлению азербайджанской стороны, в результате удара была разрушена часть ограждения, повреждены некоторые конструкции, служебные авто, административное здание и консульский отдел. При этом удалось избежать жертв.

