Трамп заявил, что Украина дала РФ повод "разбомбить ее к чертям"

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что украинские власти дали РФ повод "пойти и разбомбить их к чертям". Таким образом он прокомментировал вылазки ВСУ на российских аэродромах.

"Украина дала (Владимиру. – Прим. ред.) Путину повод пойти и разбомбить их к чертям", – приводит Reuters слова президента США.

Трамп добавил, что ему не понравились недавние атаки Киева на территории РФ. Вместе с тем он выразил надежду, что украинский конфликт не перерастет в ядерный после этих инцидентов.

Лидер США также рассчитывает, что прошедшие атаки не станут поводом для Москвы останавливать мирные переговоры.

ВСУ атаковали аэродромы в пяти российских регионах 1 июня. Удары удалось отразить в Ивановской, Рязанской и Амурской областях, однако в Мурманской и Иркутской областях загорелись несколько самолетов. Ответственность за случившееся взял на себя украинский лидер Владимир Зеленский, сказав, что для данной операции использовались 117 беспилотников.

В ночь на 6 июня российские войска нанесли массированный удар по военным объектам на Украине в ответ на теракты. Для удара использовались высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БПЛА.