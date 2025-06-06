Песков назвал ночные удары по Украине ответом на террористические атаки на Россию

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Ночные удары российских войск по территории Украины являются ответом на недавние террористические акты в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Газета.ру".

"Если вы внимательно читали заявление министерства обороны РФ, там написано, что (их нанесли. – Прим. ред.) в ответ на террористические атаки киевского режима", – сказал представитель Кремля, добавив, что украинские власти приобрели все характеристики террористического режима.

Песков подчеркнул, что все действия Вооруженных сил РФ в рамках СВО являются ответом на недоброжелательные действия.

Как сообщили ранее в Минобороны, российские войска нанесли массированный удар по военным объектам на Украине. Целями стали конструкторские бюро, предприятия выпуска и ремонта вооружения и военной техники, а также цеха сборки ударных дронов, центры подготовки летного состава и склады вооружения и военной техники украинских военнослужащих.

Таким образом российская сторона ответила на атаку ВСУ, целью которой стали аэродромы в пяти российских регионах. Удары удалось отразить в Ивановской, Рязанской и Амурской областях, однако в Мурманской и Иркутской областях загорелись несколько самолетов.

Ответственность за случившееся взял на себя украинский лидер Владимир Зеленский, уточнив, что для данной операции использовались 117 беспилотников.

Помимо этого, 31 мая в Брянской области автомобильный мост обрушился на проезжавший под ним пассажирский поезд, в котором находились 388 пассажиров. В результате погибли семь человек, еще 122 пострадали.

В ночь на 1 июня в Курской области обрушилось еще одно мостовое сооружение, по которому следовал состав. Следственный комитет России квалифицировал инциденты как теракты. В ведомстве уточнили, что подорвавшие действовали по указанию украинских властей.