01 июня, 08:23Происшествия
Губернатор Брянской области заявил о подрыве моста во время движения поезда
Фото: РИА Новости
Авария с пассажирским поездом в Брянской области произошла в результате подрыва моста. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в эфире телеканала "Россия-24".
По его словам, в составе находились 388 пассажиров.
Автомобильный мост в Выгоничском районе Брянской области обрушился вечером 31 мая, когда по нему ехал грузовик. Обломки моста упали на проходивший под ним пассажирский поезд сообщением Климов – Москва.
В результате ЧП погибли 7 человек, среди которых машинист поезда, и как минимум 66 пострадали.
В МЖД заявили, что сход пассажирского поезда произошел в результате незаконного вмешательства в работу транспорта.
После произошедшего пассажиров поезда отправили в Москву сформированным резервным составом. На Киевском вокзале им окажут помощь московские врачи и психологи.