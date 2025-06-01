Губернатор Брянской области заявил о подрыве моста во время движения поезда

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Авария с пассажирским поездом в Брянской области произошла в результате подрыва моста. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, в составе находились 388 пассажиров.

Автомобильный мост в Выгоничском районе Брянской области обрушился вечером 31 мая, когда по нему ехал грузовик. Обломки моста упали на проходивший под ним пассажирский поезд сообщением Климов – Москва.

В результате ЧП погибли 7 человек, среди которых машинист поезда, и как минимум 66 пострадали.

В МЖД заявили, что сход пассажирского поезда произошел в результате незаконного вмешательства в работу транспорта.

После произошедшего пассажиров поезда отправили в Москву сформированным резервным составом. На Киевском вокзале им окажут помощь московские врачи и психологи.

