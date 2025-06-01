МЖД назвала причиной ЧП с мостом и поездом под Брянском вмешательство в работу транспорта

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Сход пассажирского поезда в Выгоничском районе Брянской области произошел в результате незаконного вмешательства в работу транспорта, заявила пресс-служба Московской железной дороги.

"Сегодня в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино – Выгоничи в Брянской области произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда № 86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта", – говорится в сообщении.

По факту повреждения железнодорожной инфраструктуры Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку. На месте происшествия находится транспортный прокурор региона Константин Толмачев.

В Минтрансе заявили, что создан оперативный штаб для координации действий экстренных служб, а также открыта горячая линия +7 (495) 249-03-09.

Об обрушении автомобильного моста над железнодорожными путями стало известно вечером 31 мая. В момент происшествия по мосту проезжал грузовик, а по ж/д путям пассажирский поезд сообщением Климов – Москва.

По словам губернатора области Александра Богомаза, в результате ЧП пострадали люди. Известно, что погиб машинист поезда, а также в тяжелом состоянии ребенок 5–6 месяцев. Точное количество пострадавших уточняется.