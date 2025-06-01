Машинист погиб во время схода поезда в Брянской области

Фото: телеграм-канал "Московская межрегиональная транспортная прокуратура"

Машинист погиб при сходе поезда в Брянской области. Об этом заявили в Центре медицинских катастроф региона, передает РИА Новости.

По данным центра, в настоящее время известно только об одном погибшем.

В Брянской области 31 мая произошло обрушение поезда. ЧП случилось в тот момент, когда грузовой автомобиль проезжал по виадуку.

По данным МЖД, поезд № 86 сообщением Климов – Москва сошел с рельсов из-за незаконного вмешательства в работу транспорта. В настоящее время межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.

