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Машинист погиб во время схода поезда в Брянской области
Фото: телеграм-канал "Московская межрегиональная транспортная прокуратура"
Машинист погиб при сходе поезда в Брянской области. Об этом заявили в Центре медицинских катастроф региона, передает РИА Новости.
По данным центра, в настоящее время известно только об одном погибшем.
В Брянской области 31 мая произошло обрушение поезда. ЧП случилось в тот момент, когда грузовой автомобиль проезжал по виадуку.
По данным МЖД, поезд № 86 сообщением Климов – Москва сошел с рельсов из-за незаконного вмешательства в работу транспорта. В настоящее время межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.